В Севастополе задержали сторонника украинских националистов – ФСБ

13:25
Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
В Севастополе задержали сторонника украинских националистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ РФ.
Спецслужбы установили, что мужчина 1980 года рождения хранил по месту своего проживания тротиловую шашку общей массой более 590 граммов.
В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Незаконное хранение взрывного устройства". Суд заключили его под стражу на два месяца. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до восьми лет.
Ранее в Рязанской области задержали сторонник украинской неонацистской группировки "М.К.У". Задержанный был причастен к администрированию тематических радикальных сообществ по указанию главаря "М.К.У.", гражданина Украины Егора Краснова. Кроме того, молодого человека подозревают в пропаганде идеологии ультранасилия, вербовке российской молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность.
По адресу проживания задержанного изъяты все средства связи, в которых находились пропагандистские материалы неонацистского толка. По данному делу принимается процессуальное решение.
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