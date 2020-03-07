В крупном ДТП в Сирии погибли 30 человек

Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин

В Сирии произошла авария с участием бензовоза и двух автобусов, в которой погибли 30 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение радиостанции Sham FM.

"Бензовоз столкнулся с двумя пассажирскими автобусами и другими автомобилями на трассе Дамаск – Хомс, в результате погибли 30 человек", – говорится в сообщении.

Обстоятельства и подробности произошедшего выясняются.

В конце февраля сообщалось, что не менее 11 человек стали жертвами крупного ДТП с участием двух автобусов в Перу. По информации СМИ, авария произошла на автомагистрали Panamericana Sur в провинции Арекипа на юге Перу. Два автобуса совершили лобовое столкновение.

В результате 6 человек погибли на месте, еще 5 скончались в больнице. Информацию об этом подтвердили в правительстве региона.