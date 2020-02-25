11 человек погибли в столкновении двух автобусов в Перу

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Не менее 11 человек стали жертвами крупного ДТП с участием двух автобусов в Перу. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местное радио.

По информации СМИ, авария случилась на автомагистрали Panamericana Sur в провинции Арекипа на юге Перу. Два автобуса совершили лобовое столкновение.

В результате 6 человек погибли на месте, еще 5 скончались в больнице. Информацию об этом подтвердили в правительстве региона. Сообщается, что 40 человек получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в местные медучреждения.

По предварительной информации, причиной ДТП стало превышение скоростного режима.

Ранее автомобиль влетел в толпу во время традиционного карнавала в Германии. В результате инцидента пострадали более 30 человек.