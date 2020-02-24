Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

19:22 (обновлено 24.02.2020 19:40)

Число пострадавших при наезде автомобиля в Германии возросло

происшествия ДТП за рубежом

Автомобиль протаранил толпу на карнавале в Германии

Более 30 человек пострадали в немецком Фолькмарзене, где машина влетела в толпу во время традиционного местного карнавала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Bild.

По предварительной информации, треть из них получила серьезные травмы. Генконсульство РФ во Франкфурте выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.

Инцидент произошел в понедельник, 24 февраля, в городе Фолькмарзен федеральной земли Гессен. Полиция на данный момент не располагает информацией о причинах произошедшего, однако установлено, что злоумышленник был гражданином Германии, как передает ТАСС.

Отдельные очевидцы рассказывали СМИ, что автомобиль мог въехать в толпу намеренно. Эту информацию подтвердили в местной полиции. Тем не менее правоохранительные органы не классифицируют произошедшее как теракт.

Из-за ЧП отменены все карнавалы в пределах федеральной земли Гессен. В твиттер-аккаунте управления полиции Западного Гессена заявили, что это сделано в целях предосторожности.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика