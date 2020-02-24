Число пострадавших при наезде автомобиля в Германии возросло

Автомобиль протаранил толпу на карнавале в Германии

Более 30 человек пострадали в немецком Фолькмарзене, где машина влетела в толпу во время традиционного местного карнавала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Bild.

По предварительной информации, треть из них получила серьезные травмы. Генконсульство РФ во Франкфурте выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.

Инцидент произошел в понедельник, 24 февраля, в городе Фолькмарзен федеральной земли Гессен. Полиция на данный момент не располагает информацией о причинах произошедшего, однако установлено, что злоумышленник был гражданином Германии, как передает ТАСС.

Отдельные очевидцы рассказывали СМИ, что автомобиль мог въехать в толпу намеренно. Эту информацию подтвердили в местной полиции. Тем не менее правоохранительные органы не классифицируют произошедшее как теракт.

Из-за ЧП отменены все карнавалы в пределах федеральной земли Гессен. В твиттер-аккаунте управления полиции Западного Гессена заявили, что это сделано в целях предосторожности.