Два человека погибли в аварии с микроавтобусом и КамАЗом под Тверью

Микроавтобус столкнулся с КамАЗом в Тверской области, жертвами стали водитель и пассажир микроавтобуса, передает РИА Новости.
По предварительным данным, ДТП произошло ранним утром в Бологовском районе. Водитель Volkswagen Transporter наехал на остановившийся из-за неисправности КамАЗ. В результате аварии водитель и пассажир Volkswagen Transporter от полученных травм скончались на месте.
Известно, что микроавтобус частный, он не перевозил пассажиров. Погибшими оказались двое мужчин.
6 марта один человек погиб и четверо пострадали при столкновении двух транспортных средств на Дмитровском шоссе в городском округе Мытищи. В Ленобласти один человек погиб и еще 14 пострадали в результате крупного ДТП с участием автобуса.
В ТиНАО случилась авария с участием автомобиля и автобуса. Его жертвой стал водитель легковушки.
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