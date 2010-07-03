Два человека погибли в аварии с микроавтобусом и КамАЗом под Тверью

Фото: УГИБДД России по Тверской области

Микроавтобус столкнулся с КамАЗом в Тверской области, жертвами стали водитель и пассажир микроавтобуса, передает РИА Новости.

По предварительным данным, ДТП произошло ранним утром в Бологовском районе. Водитель Volkswagen Transporter наехал на остановившийся из-за неисправности КамАЗ. В результате аварии водитель и пассажир Volkswagen Transporter от полученных травм скончались на месте.

Известно, что микроавтобус частный, он не перевозил пассажиров. Погибшими оказались двое мужчин.

6 марта один человек погиб и четверо пострадали при столкновении двух транспортных средств на Дмитровском шоссе в городском округе Мытищи. В Ленобласти один человек погиб и еще 14 пострадали в результате крупного ДТП с участием автобуса.

В ТиНАО случилась авария с участием автомобиля и автобуса. Его жертвой стал водитель легковушки.