Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП в Мытищах

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Один человек погиб и четверо получили ранения в ДТП на Дмитровском шоссе в городском округе Мытищи, сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла в 22:20 на 41-м километре трассы. Там столкнулись два транспортных средства.