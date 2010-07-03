Мужчина погиб при столкновении машины и автобуса в ТиНАО

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием автомобиля и автобуса произошло в Новомосковском округе столицы.

В результате аварии погиб водитель легковой машины, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ГИБДД по городу.

Инцидент произошел в поселке Внуково на пересечении Центральной улицы и Боровского шоссе.

Отмечается, что в автобусе пассажиров не было. Обстоятельства случившегося выясняются.