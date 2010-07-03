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17:14

Один человек погиб и 14 пострадали в ДТП на трассе "Кола"

происшествия ДТП

17:14

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Фото: vk.com/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Один человек погиб и еще 14 пострадали в результате крупного ДТП с участием автобуса в Ленинградской области.

Авария произошла утром в среду, 6 марта, на 119-м километре Мурманского шоссе. Водитель Renault Logan выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Тихвина в Санкт-Петербург.

Ранее главный врач Волховской межрайонной больницы Петр Макаревич сообщал о 11 пострадавших. Он отмечал, что состояние восьми человек оценивается как тяжелое. Для некоторых пациентов существует угроза жизни, уточняет РИА Новости.

По данным телеканала "Санкт-Петербург", рейсовый автобус вышел на маршрут нелегально. При этом в пресс-службе регионального правительства отметили, что официальный перевозчик – "Тихвинпассажиравтотранс" – не имеет отношение к аварии.

происшествия ДТП

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