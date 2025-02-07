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07 февраля, 19:20

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Roma Daily News: в Риме арестовали нападавшего на людей украинца

В Риме арестовали нападавшего на людей украинца – СМИ

Фото: 123RF/danielt1994

Полиция Рима арестовала 47-летнего украинца, который нападал на местных жителей. Об этом сообщает агентство Roma Daily News.

Как говорится в материале, мужчина, одетый в лохмотья и листья, терроризировал людей в вечерние и ночные часы. В связи с этим людям приходилось искать другие маршруты, чтобы не сталкиваться с "человеком-деревом".

При этом он уже не раз привлекался к ответственности за ношение оружия, нанесение телесных повреждений и сопротивление должностному лицу. Например, в июне 2024 года он с деревянной палкой напал на женщину с дочерью, угрожая им убийством. Через месяц он повредил несколько легковых автомобилей, а на прибывших на место правоохранителей напал с разбитой бутылкой.

В настоящее время мужчина находится под особым наблюдением, уточнили в публикации.

Ранее в Таллине неизвестные подожгли ресторан украинской кухни, в названии которого содержится лозунг запрещенных в России организаций украинских экстремистов. Эстонские полицейские отказались от комментариев по поводу произошедшего, однако не исключили вероятность того, что это было "преступление на почве ненависти".

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