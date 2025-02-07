China Press: китаянка попыталась съесть петарду, приняв ее за конфету

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Женщина в Китае перепутала петарду с конфетой, в результате чего получила травму, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на материал China Press.

В период празднования китайского Нового года ее родственник принес домой продукты. В пакете китаянка увидела продолговатые полоски, которые напомнили ей конфеты из детства.

Когда она попыталась съесть одну из них, "конфета" взорвалась у нее во рту, в результате чего она получила небольшую травму щеки.

Ранее уголовное дело возбудили в Подмосковье после взрыва петарды в руках подростка.

Двое мальчиков купили петарды "Алтай Р-1088" в одном из продуктовых магазинов Волоколамского муниципального округа. Затем один из юношей поджег пиротехнику и бросил ее в сторону, но взрыва не случилось. Когда мальчик взял петарду и попытался повторно поджечь ее, произошел взрыв.

