В Москве задержан пособник "Азова", пытавшийся склонить военных РФ на сторону ВСУ

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Спецслужбы задержали вступившего в батальон "Азов" (запрещенная в России экстремистская и террористическая организация) жителя Москвы, который пытался склонить российских военнослужащих перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и области, передает ТАСС.

По данным спецслужб, мужчина 1993 года рождения до начала СВО не раз уезжал на Украину, где устанавливал контакт с командиром одного из подразделений батальона "Азов", а после вступил в его ряды. Затем злоумышленник по заданию кураторов связывался в соцсетях с российскими военными, участвующими в спецоперации, и склонял их к переходу на сторону ВСУ.

Кроме того, москвич собирал информацию о месторасположении ВС РФ в зоне спецоперации, а также данные об оружии российской армии, количестве личного состава и потерях.

В связи с этим следователями было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности организации, которая признана террористической по российскому закону. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее силовики задержали жителя Бурятии за склонение военных к переходу на сторону украинской армии. По данным ФСБ, злоумышленник предоставлял солдатам ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ, а затем предлагал выйти на связь с представителями украинских спецслужб и батальона "Азов". На него завели дело о госизмене.

