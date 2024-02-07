Число пострадавших в ДТП на трассе М-4 в Подмосковье увеличилось до 15 человек

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Число пострадавших при массовом ДТП на трассе М-4 в Подмосковье увеличилось до 15 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

В ведомстве уточнили, что восемь из них отказались от госпитализации, врачи осмотрели их на месте, еще семь доставляются в подмосковные больницы. Добавляется, что бригады скорой помощи и специалисты территориального центра медицины катастроф продолжают работать на месте происшествия.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в свою очередь, уточнила, что в аварии механические повреждения получили 29 машин. Оперативные службы рассказали изданию, что причинами массового столкновения стали скользкая дорога, сильный снег и плохая видимость на дороге.

ДТП произошло в Ступинском городском округе в районе 86-го километра автодороги М-4 "Дон" около 14:50. Прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии.

Изначально сообщалось, что жертвой ДТП стал один человек, еще трое получили травмы. Позднее число пострадавших выросло до шести.

Один человек погиб в крупном ДТП в Подмосковье