Движение на Киевском шоссе в сторону Москвы перекрыто из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Две автомобильные аварии произошли на Киевском шоссе, в результате чего движение в сторону Москвы оказалось перекрыто. Столичная Госавтоинспекция рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"На 64-м километре Киевского шоссе в сторону Москвы произошло два ДТП, с участием двух и четырех автомобилей, пострадавших нет. Движение на месте аварии перекрыто", – говорится в публикации.

Сотрудники Госавтоинспекции занялись регулировкой движения. Специалисты намерены установить все обстоятельства аварий.

Автомобилистам напомнили о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать в условиях непогоды. Водителей попросили не превышать скорость, выдерживать дистанцию с другими машинами, не совершать резких маневров, а также замедляться перед поворотами и пешеходными переходами.

В свою очередь, пешеходы должны пересекать проезжую часть только в специально отведенных для этого местах, подчеркнули в ведомстве. Им также рекомендовали носить яркую одежду для обеспечения хорошей видимости.

Ранее семилетний ребенок пострадал в результате автомобильной аварии на Каширском шоссе на юге Москвы. В Госавтоинспекции уточнили, что автомобиль DAF совершил столкновение с автомобилями Geely и Opel. Пострадавший мальчик находился в машине марки Geely.



Автомобиль перевернулся в Москве на Варшавском шоссе