Четверо детей и взрослый насмерть отравились угарным газом на Кубани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В Северском районе Краснодарского края погибли четверо детей и один взрослый. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
"Предварительная причина – отравление угарным газом, дом был газифицирован", – говорится в сообщении.
По данным источника агентства, газовое оборудование в доме было неисправно.
Ранее сообщалось, что четыре человека отравились угарным газом в Троицком округе Москвы. ЧП произошло в садовом товариществе "Ресурс" в поселке Рассудово.