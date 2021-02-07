Движение по Варшавскому шоссе ограничили до трех рядов из-за пожара

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра Москвы ограничено до трех рядов из-за пожара. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Произошло возгорание по адресу Варшавское шоссе, дом 37, корпус 2. Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра ограничено до трех рядов", – уточнили в ведомстве.

Длина затора на указанном участке составляет 2 километра.

Крупный пожар вспыхнул в ангаре на Варшавском шоссе днем 7 февраля. К тушению возгорания привлечены 94 человека личного состава и 29 единиц техники, а также два вертолета.

На данный момент пожар локализован на площади 1 000 квадратных метров. Возгоранию присвоен второй номер сложности из пяти возможных, борьба с огнем продолжается.

