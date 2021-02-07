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Происшествия

13:28

Врио главы Дагестана проконтролирует расследование убийства в Махачкале

происшествия

Фото: ТАСС/Денис Абрамов

Врио главы Дагестана Сергей Меликов проконтролирует расследование уголовного дела по факту убийства бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова. Об этом сообщает РИА Новости.

"…Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела в связи с убийством бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова, которое произошло накануне в здании отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала", – заявили в пресс-службе главы и правительства региона.

Капланова расстреляли вечером 6 февраля. По некоторым данным, причиной нападения на него стал конфликт с односельчанами из-за земельного участка.

На данный момент задержаны два сотрудника Росгвардии, подозреваемые в совершении убийства. Мера пресечения для них будет выбрана позже. В Росгвардии пообещали всесторонне расследовать трагедию.

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