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15:57

Аспирант МГУ повторно задержан по подозрению в изготовлении бомбы

происшествия криминал

15:57

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Фото: Telegram-канал ZaBogatova

Аспирант Московского государственного университета им. М. Ломоносова Азат Мифтахов, подозреваемый в изготовлении взрывного устройства, повторно задержан. Об этом Агентству "Москва" рассказала его адвокат Светлана Сидоркина.

Она отметила, что ее подзащитного доставили в следственное управление УВД по Северному административному округу ГУ МВД по столице. Сидоркина уточнила, что с Мифтаховым проводят следственные действия.

25-летнего аспиранта МГУ и еще пятерых студентов задержали 1 февраля. По версии следствия, они являются членами анархистской организации. В ходе обысков у Мифтахова нашли арсенал оружия и следы взрывчатых веществ.

Аспирант МГУ свою вину не признал, заявив, что дело против него сфабриковано. Защита также указывала, что Мифтахов подвергся пыткам. Его якобы пинали и били кулаком в грудь. Кроме того, на его теле были обнаружены следы от шуроповерта.

Следствие просило суд отложить ходатайство об избрании меры пресечение Мифтахову до 7 февраля в связи с отсутствием доказательств. Позднее аспиранта отпустили из СИЗО.

происшествия криминал

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