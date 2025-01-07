Количество жертв землетрясения в Тибете возросло до 36 человек

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Число жертв землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая возросло до 36 человек. Об этом со ссылкой на китайские СМИ сообщает РИА Новости.

Уточняется, что разгул стихии привел к разрушению многих зданий. Местные власти организовали поисково-спасательные работы. В зоне бедствия проводится эвакуация населения.

Посольство России в Непале на данный момент не получало информации о пострадавших россиянах.

Землетрясение магнитудой 7 произошло в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР у границы с Непалом утром 7 января. Согласно данным геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 163 километрах к юго-западу от города Шигадзе с населением порядка 80 тысяч человек.