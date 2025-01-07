Не менее девяти человек погибли в Тибете в результате землетрясения

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Сильное землетрясение в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР привело к разрушению зданий и жертвам. Об этом со ссылкой на сообщило Центральное телевидение Китая сообщает ТАСС.

На данный момент сообщается о 9 погибших. Точное число пострадавших от разгула стихии в настоящее время не установлено. Местные власти проводят массовые поисково-спасательные работы, население эвакуируют из-за опасности возникновения повторных подземных толчков.

Землетрясение магнитудой 7 произошло в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР у границы с Непалом утром 7 января. Согласно данным геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 163 километрах к юго-западу от города Шигадзе с населением порядка 80 тысяч человек.