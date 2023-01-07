Фото: ТАСС/ИТАР-ТАСС/Денис Кожевников

Три человека погибли в результате аварии на месторождении на Таймыре, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

В ведомстве отметили, что авария произошла 31 декабря при проведении пневмоиспытаний на Тагульском производственном участке Ванкорского месторождения на Таймыре на севере Красноярского края.

"Предварительно, в результате аварии трое погибших, четверо пострадали. Один из них в тяжелом состоянии, у троих легкий вред здоровью", – уточнили в сообщении.

Прокуратура региона подтвердила факт аварии, кроме этого, сообщила, что на место выехали прокурор и следственная группа. Также в ведомстве установили, что авария произошла из-за разгерметизации внутрипромыслового трубопровода, который находился под высоким давлением. В отношении подрядчика организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Махачкале сгорели три частных дома, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Жильцов сгоревших домов разместили в гостинице.

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