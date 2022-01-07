Скончался второй пострадавший при крушении вертолета в Башкирии – Минздрав

Фото: телеграм-канал "Mash"

Два человека стали жертвами жесткой посадки частного вертолета в Башкирии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав республики.

"Один [скончался] на месте, второй по дороге в машине скорой помощи", – сообщили в ведомстве.

По информации представителя Минздрава, третий пострадавший отказался от госпитализации.

Инцидент произошел в Благовещенском районе Башкирии вечером четверга, 6 января. Вертолет Eurocopter AS 350 совершил аварийную посадку в четырех километрах от населенного пункта Карагайкуль.

На борту летательного аппарата находились пилот и два пассажира.