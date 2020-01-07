Сотрудник ТЦ получил ножевое ранение на юго-востоке Москвы

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Контролер торгового развлекательного-центра в Марьине получил ножевое ранение в ходе конфликта с неизвестным. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Собеседник агентства рассказал, что накануне в полицию поступило сообщение от сотрудников скорой помощи о госпитализированном 33-летнем мужчине. Они уточнили, что у него диагностированы колото-резаное ранение в области груди справа, сквозное ранение верхней доли правого легкого, а также правосторонний гемоторакс.

"Установлено, что в тот же день неизвестный, находясь у главного входа в ТЦ, в ходе конфликта неустановленным предметом, похожим на нож, нанес удар в область груди потерпевшему, причинив ему вышеуказанные ранения", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящее время ведутся поиски нападавшего.

Ранее полицейские в Архангельске задержали мужчину, который подозревается в нападении на водителя скорой помощи. Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов на проспекте Советских космонавтов.

Сотрудники полиции смогли оперативно установить и задержать подозреваемого в нападении. Им оказался ранее судимый местный житель. В его отношении возбуждено уголовное дело.

