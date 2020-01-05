В Архангельске задержали мужчину, ранившего ножом водителя "скорой"

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Полицейские в Архангельске задержали мужчину, который подозревается в нападении на водителя скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов на проспекте Советских космонавтов. Машина скорой помощи приехала по срочному вызову и перекрыла проезд к дому.

Водитель иномарки, который находился во дворе, потребовал от врачей освободить проезд. В ходе конфликта мужчина ударил ножом водителя "скорой" и скрылся.

Сотрудники полиции смогли оперативно установить и задержать подозреваемого в нападении. Им оказался ранее судимый местный житель. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело после нападения на пост ДПС в Магасе.

