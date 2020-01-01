Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

17:26

Уголовное дело возбуждено после нападения на пост ДПС в Ингушетии

происшествия

Фото: соцсети

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело после нападения на пост ДПС в Магасе. В результате произошедшего погиб сотрудник полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУСК.

Как уточняется, дело возбуждено по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", – говорится в сообщении.

Вечером 31 декабря было совершено нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. Пострадали три сотрудника полиции.

Неизвестные на автомобиле сбили стоявшего у дороги полицейского, а затем с ножами напали на экипаж ДПС. Полицейские открыли по ним огонь.

В городе отменили концерт и фейерверк по случаю празднования Нового года.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика