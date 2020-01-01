Уголовное дело возбуждено после нападения на пост ДПС в Ингушетии

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Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело после нападения на пост ДПС в Магасе. В результате произошедшего погиб сотрудник полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУСК.



Как уточняется, дело возбуждено по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", – говорится в сообщении.

Вечером 31 декабря было совершено нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. Пострадали три сотрудника полиции.

Неизвестные на автомобиле сбили стоявшего у дороги полицейского, а затем с ножами напали на экипаж ДПС. Полицейские открыли по ним огонь.

В городе отменили концерт и фейерверк по случаю празднования Нового года.