Генпрокуратура направила в суд дело о подготовке убийства журналиста Соловьева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Генпрокуратура России направила во 2-й Западный окружной военный суд уголовное дело о подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В сообщении отметили, что, по версии следствия, обвиняемый Андрей Пронский в октябре 2021 года создал ячейку неонацистской группировки NS/WP (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом он публично заявил, чтобы привлечь сторонников, и создал тематический канал в мессенджере.

Уточняется, что Тимофей Мокий, Максим Дружинин, Владимир Степанов, Владимир Беляков, Андрей Волков, Василий Стрижаков и другие лица были вовлечены в деятельность группы.

В Генпрокуратуре добавили, что с целью реализации своих планов обвиняемые купили все необходимое для переделки огнестрельного оружия, изготовления боеприпасов и взрывных устройств. С декабря 2021 по апрель 2022 года они подожгли домовладение, четыре автомашины, военный комиссариат в Москве, Московской и Тверской областях.

Подчеркивается, что представители ГУ разведки Украины не позднее 4 апреля обратились к Пронскому с предложением убить журналиста Владимира Соловьева за вознаграждение.

Злоумышленники для этого решили установить на кузов автомобиля журналиста самодельное взрывное устройство. Сотрудники правоохранительных органов пресекли преступление, поэтому оно не было доведено до конца, говорится в тексте.

Весной прошлого года стало известно, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов.

СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство. В ведомстве уточнили, что представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль Соловьева в Москве.

Журналист, в свою очередь, заявил, что узнал о подготовке покушения на него из СМИ. При этом Соловьев признался, что угрозы ему начали поступать еще с момента начала спецоперации РФ на Украине.

СК завершил расследование дела 25 июля этого года.

Один из подозреваемых в подготовке покушения на Соловьева проходил принудительное лечение