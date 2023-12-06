Госзаказчик исключил влияние пожара в Петербургской консерватории на сроки реконструкции

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Завершение реконструкции Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова не сдвинется из-за произошедшего пожара. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства.

"Данная ситуация не повлияет на сроки реализации объекта и строительный процесс. Проведение первого концерта в историческом здании планируется в 2024 году", – говорится в сообщении.

В организации уточнили, что возгорание произошло в складском помещении на первом этаже. Последствия устранит подрядная компания.

К настоящему времени уже завершена реставрация фасадов консерватории. За время работ специалистам удалось отреставрировать более двух тысяч элементов лепного декора. Вместе с этим специалисты отреставрировали кирпичную кладку и оштукатурили стены здания.

Внутренние помещения, картины, скульптуры, исторические музыкальные инструменты и мебель продолжают восстанавливать.

Возгорание в консерватории произошло 6 декабря. Здание закрыто на реконструкцию с 2014 года. В борьбе с огнем задействовали шесть единиц техники и 27 человек личного состава. Позже пожар удалось ликвидировать.

