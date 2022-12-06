Пожар в автосервисе в Строгине ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пожар в здании автосервиса в столичном районе Строгино ликвидирован, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Пожар на улице Маршала Прошлякова, 19, потушен, информации о пострадавших не поступало", – сказал представитель служб.

Ранее сообщалось, что внутри здания автоцентра в Строгине, где произошел пожар, были заблокированы четыре человека. Отмечалось, что возгорание произошло на четвертом этаже здания.

Спасатели присвоили пожару первый ранг сложности.

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