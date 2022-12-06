Четыре человека заблокированы в здании автоцентра в Строгине из-за пожара

Фото: телеграм-канал "112"

Внутри здания автоцентра, расположенного на улице Маршала Захарова в Строгине, где произошел пожар, заблокированы четыре человека. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информированный источник в экстренных службах города.

"В здании заблокированы трое мужчин и женщина – они просят помощи у окна", – сообщил он.

По данным источника, возгорание произошло на четвертом этаже автоцентра. Спасатели присвоили пожару первый ранг сложности.

В столичном Дептрансе уточнили, что из-за возгорания перекрыт съезд с проспекта Маршала Жукова на Проектируемый проезд № 6321.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание в здании столичного рынка "Радуга". Площадь пожара составила 200 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

До этого в Москве потушили пожар на Микояновском мясокомбинате. Возгорание произошло на крыше здания вечером 2 декабря. Пожару был присвоен второй ранг сложности.



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