Пожар в здании рынка "Радуга" в Москве ликвидировали

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Спасатели ликвидировали пожар в здании рынка "Радуга" в столичном районе Отрадное. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Москве.

О пожаре в доме 16, строении 27, в Сигнальном проезде стало известно в 07:42. Возгорание в металлическом ангаре локализовали в 08:19 на площади 200 квадратных метров, а в 08:46 его ликвидировали.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что на объекте горели утеплитель и личные вещи. Первоначальная площадь пожара составила 100 квадратных метров.

До этого сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание на маслозаводе в Кошехабльском районе Адыгеи. Пожар начался в 16:44, а локализовали огонь в 22:57.



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