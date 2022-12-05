12:56Происшествия
Открытое горение в строящемся московском ЖК "Молжаниново" ликвидировано
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на кровле строящегося дома на Ленинградском шоссе в столичном районе Молжаниновском. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС по Москве.
"В 12:19 пожар локализован. В 12:21 открытое горение ликвидировано", – говорится в сообщении.
В МЧС поделились, что из-за происшествия пострадавших не обнаружено.
Информация о пожаре в строящемся ЖК "Молжаниново" поступила в ведомство в 11:18. На кровле здания на уровне 14-го этажа загорелись строительные материалы.
Очевидцы сообщали, что черный дым с пеплом шел в сторону аэропорта Шереметьево.
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