Открытое горение в строящемся московском ЖК "Молжаниново" ликвидировано

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на кровле строящегося дома на Ленинградском шоссе в столичном районе Молжаниновском. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС по Москве.

"В 12:19 пожар локализован. В 12:21 открытое горение ликвидировано", – говорится в сообщении.

В МЧС поделились, что из-за происшествия пострадавших не обнаружено.

Информация о пожаре в строящемся ЖК "Молжаниново" поступила в ведомство в 11:18. На кровле здания на уровне 14-го этажа загорелись строительные материалы.

Очевидцы сообщали, что черный дым с пеплом шел в сторону аэропорта Шереметьево.



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