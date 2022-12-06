Возгорание на маслозаводе в Адыгее ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС Адыгеи"

Пожарные ликвидировали возгорание на маслозаводе в Кошехабльском районе Адыгеи, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Информация о пожаре поступила спасателям накануне в 16:44 (время совпадает с московским). В 22:57 была объявлена локализация.

"В 06:43 объявлена полная ликвидация пожара", – говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели установили, что происходит горение в сушильной камере, расположенной внутри здания. По предварительным оценкам, площадь пожара составила 270 квадратных метров.

Ход проверки по факту пожара взяла на контроль прокуратура Кошехабльского района. По данным пресс-службы надзорного ведомства республики, погибших и пострадавших в результате возгорания на маслозаводе нет.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на Микояновском мясокомбинате в Москве. Огнем была охвачена крыша здания. Никто не пострадал.

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