Пожар на рынке на северо-востоке Москвы локализован

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Пожар, вспыхнувший в металлическом ангаре в торгово-складском комплексе на северо-востоке Москвы, локализовали на площади 200 квадратных метров, сообщает ТАСС.

В экстренных службах уточнили, что горит утеплитель и личные вещи. В результате возгорания никто не пострадал.

Торговый ангар загорелся утром 6 декабря в Сигнальном проезде, доме 16, строении 27. Первоначальная площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на Микояновском мясокомбинате в Москве. Огнем была охвачена крыша здания. Со склада эвакуировали 13 человек. В результате ЧП никто не пострадал.

До этого на Ямале загорелся ангар с баллонами. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Информация о пострадавших не поступала.

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