12:33Происшествия
Два человека пострадали в Омской области в результате разгерметизации газового баллона
Фото: 55.mchs.gov.ru
Разгерметизация газового баллона произошла в жилом доме в поселке Полтавка Омской области, сообщает ТАСС.
В результате происшествия пострадали два человека. Также повреждено имущество в доме. Подробности ЧП уточняются.
Ранее сообщалось, что один человек получил травмы при разгерметизации газового баллона в одном из жилых домов в Кантемировке Воронежской области. В здании было выбито несколько стекол.
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