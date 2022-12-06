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12:33

Происшествия

Два человека пострадали в Омской области в результате разгерметизации газового баллона

Фото: 55.mchs.gov.ru

Разгерметизация газового баллона произошла в жилом доме в поселке Полтавка Омской области, сообщает ТАСС.

В результате происшествия пострадали два человека. Также повреждено имущество в доме. Подробности ЧП уточняются.

Ранее сообщалось, что один человек получил травмы при разгерметизации газового баллона в одном из жилых домов в Кантемировке Воронежской области. В здании было выбито несколько стекол.

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