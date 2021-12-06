Пожар в ангаре на юге Москвы потушен

Фото: moscow.mchs.gov.ru

Пожар в ангаре на юге Москвы ликвидировали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

По информации ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Нагорном проезде загорелся ангар на площади 800 тысяч квадратных метров. Возгорание произошло по всей площади помещения и привело к обрушению кровли.

В МЧС по Москве уточнили, что одноэтажный склад расположен отдельно от других зданий.

