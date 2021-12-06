Пожар в ангаре на юге Москвы потушен

Фото: moscow.mchs.gov.ru
Пожар в ангаре на юге Москвы ликвидировали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.
По информации ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Нагорном проезде загорелся ангар на площади 800 тысяч квадратных метров. Возгорание произошло по всей площади помещения и привело к обрушению кровли.
В МЧС по Москве уточнили, что одноэтажный склад расположен отдельно от других зданий.
Кровля ангара на юге Москвы обрушилась во время пожара