Подозреваемые в убийстве семьи в Подмосковье рассказали, как совершили преступление

Фото: СК РФ

Подозреваемые в убийстве семьи – супружеской пары и их 16-летней дочери – под Волоколамском рассказали во время следственного эксперимента, как совершили преступление. Информация об этом представлена на YouTube-канале Следственного комитета.

Преступники дождались машину в лесу – там они перекрыли автомобилю движение и расстреляли его из "Сайги". Затем злоумышленники перетащили тела в заброшенный дом и подожгли его.

Ранее в сгоревшем доме в СНТ "Малахит" под Волоколамском обнаружили тела трех человек. Рядом с домом был найден сгоревший автомобиль. По предварительной информации, семья не выходила на связь несколько дней после отъезда на дачу.

СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Сообщается, что у семьи был давний конфликт с соседями. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался мужчина 1980 года рождения. Все трое участников преступления признали свою вину.