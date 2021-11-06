Задержан четвертый подозреваемый в нападении на мужчину с ребенком в ТиНАО

08:31
Фото: телеграм-канал Readovka
Полиция задержала четвертого участника конфликта в ТиНАО, сообщает РИА Новости.
Речь идет о мужчине 2002 года рождения. Ночью его доставили в территориальное подразделение полиции.
Об инциденте стало известно 5 ноября. Четверо неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в ТиНАО. По данным МВД, в результате происшествия никто не пострадал.
Со слов отца один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож.
В ходе проведенного комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции в течение нескольких часов были установлены все участники конфликта.
Дело о нападении на мужчину с ребенком председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать с хулиганства на более тяжкую статью – покушение на убийство. Такое указание он дал в связи с тем, что в ряде СМИ стала распространяться информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет.
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