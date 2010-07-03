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Москва 24

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Происшествия

17:52

Один человек пострадал в ДТП с двумя легковушками и автобусом на востоке Москвы

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Две легковушки и маршрутный автобус столкнулись на востоке Москвы. В результате аварии пострадал один человек, свидетельствуют данные пресс-службы столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло на пересечении улицы Салтыковская с улицей Дмитриевского по направлению к выезду на Косинское шоссе. Сначала друг в друга врезались два легковых автомобиля, затем один из них столкнулся по касательной с маршрутным автобусом.

"В результате один пострадавший из легкового автомобиля Lada Kalina", – цитирует Агентство "Москва" сообщение ГИБДД.

Известно, что пострадавшего осматривает бригада скорой помощи. По информации московского МЧС России, на место происшествия уже прибыли сотрудники ГИБДД.

Участников аварии сдвинули с проезжей части, движение на месте аварии восстановлено.

Ранее район Выхино-Жулебино был признан самым аварийно-опасным в Москве. За девять месяцев текущего года там произошло 120 автомобильных аварий, жертвами которых стали восемь человек, 144 участника получили травмы различной степени тяжести.

Наименьшее число аварий, по данным ГИБДД, было зарегистрировано в Зеленоградском, Троицком и Новомосковском административных округах.

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