Раненный ножом двухлетний ребенок из Одинцова серьезно не пострадал – омбудсмен

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жизни раненного ножом двухлетнего ребенка из Одинцова ничего не угрожает. Об этом в своем телеграм-канале заявила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

Всего в семье трое детей, все мальчики-тройняшки. Двое малышей убежали играть на кухню, где один из братьев взял со стола нож и поранил грудь другому мальчику. Мать в это время была в душе, а отец менял пеленки другому малышу, уточнила Мишонова.

Травмы двухлетнего мальчика оказались не очень серьезными – после оказания медицинской помощи его уже отправили домой. Омбудсмен настоятельно просит хранить острые предметы вне зоны доступа малышей.

Ранее на северо-западе Москвы задержали мать годовалого ребенка по подозрению в истязании собственного сына. Женщина призналась, что она и ее сожитель избивали ребенка. В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения, а сожителя уже заключили под стражу.