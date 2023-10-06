06 октября, 13:34Происшествия
Раненный ножом двухлетний ребенок из Одинцова серьезно не пострадал – омбудсмен
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жизни раненного ножом двухлетнего ребенка из Одинцова ничего не угрожает. Об этом в своем телеграм-канале заявила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.
Всего в семье трое детей, все мальчики-тройняшки. Двое малышей убежали играть на кухню, где один из братьев взял со стола нож и поранил грудь другому мальчику. Мать в это время была в душе, а отец менял пеленки другому малышу, уточнила Мишонова.
Травмы двухлетнего мальчика оказались не очень серьезными – после оказания медицинской помощи его уже отправили домой. Омбудсмен настоятельно просит хранить острые предметы вне зоны доступа малышей.
Ранее на северо-западе Москвы задержали мать годовалого ребенка по подозрению в истязании собственного сына. Женщина призналась, что она и ее сожитель избивали ребенка. В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения, а сожителя уже заключили под стражу.
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