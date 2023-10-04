Ученик столичной школы начал размахивать ножом во время урока

Фото: depositphotos/9albln

Пятиклассник столичной школы № 1208 начал размахивать ножом во время урока. В результате инцидента никто не пострадал. Директор образовательного учреждения Лариса Малышева рассказала о происшествии.

"Во время урока в пятом классе один из учеников нарушал дисциплину, мешал одноклассникам заниматься и не реагировал на замечания педагога. В какой-то момент ребенок достал предмет, похожий на нож, и стал им размахивать", – передает РИА Новости ее слова.

Учитель вынужден был вывести всех детей из класса. Беседу с пятиклассником, который взял в школу холодное оружие, провел социальный педагог.

Малышева отметила, что о происшествии доложили родителям мальчика и экстренным службам.

В администрации образовательного учреждения также добавили, что со всеми, кто присутствовал в этот момент на уроке, работает психолог.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых в хуторе Красный Десант Неклиновского района. Его задержали очевидцы.

В результате нападения пострадали две сотрудницы школы и родственник одного из учеников.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка, который совершил нападение.



"Московский патруль": семиклассник пострадал из-за удара ножом в столичной школе