Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в школе в Техасе

Фото: ТАСС/AP/LM Otero

Полиция США задержала подозреваемого в стрельбе в техасской школе. Об этом полиция Арлингтона сообщила в Twitter.

Задержанным оказался 18-летний Тимоти Симпкинс. Он является учеником школы, где произошла стрельба.

"Подозреваемый взят под стражу без происшествий. Ему предъявлены обвинения в вооруженном нападении с отягчающими обстоятельствами. Большинство студентов были успешно эвакуированы из здания", – говорится в сообщении.

Стрельба произошла в школе в городе Арлингтон. К месту незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Сообщалось, что ученики и педагоги заперлись в классах. В это время полицейские прочесывали учебное заведение.

В результате ранения получили четыре человека. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать драка.

