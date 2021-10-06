Владельца кафе в Москве задержали за попытку дать взятку в 200 тысяч рублей

10:23
Фото: 77.мвд.рф
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО столичного главка МВД России задержали предпринимателя, подозреваемого в попытке дачи взятки сотруднику полиции, сообщает Агентство "Москва".
Во время проверок в одном из кафе на Тушинской улице его 47-летний владелец предложил полицейскому денежное вознаграждение, желая избежать наказания за незаконное предпринимательство и продажу товаров, а также выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации.
Бизнесмену отказали и предупредили об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Несмотря на это, он попытался передать деньги, положив их оперативнику в портфель.
Владельца кафе задержали. При осмотре места происшествия изъяли 200 тысяч рублей. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки. Мужчина отправлен под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что замначальника тюменского УФСИН подозревают в коррупции. Мужчину задержали.
По данным следователей, задержанный с 2015 по 2018 год за взятки помогал предпринимателю заключать госконтракты на закупку ингредиентов для производства киселя по завышенным ценам, а также обеспечивал беспрепятственную приемку и своевременное перечисление средств.
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