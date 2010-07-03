Сумку с 28 тысячами долларов украли из машины на территории РУДН

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Сумку с 28 тысячами долларов похитили из машины на территории Российского университета дружбы народов. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным полиции, мужчина 1987 года рождения заявил о краже из автомобиля Hyundai Santa Fe, припаркованного у дома № 11 на улице Миклухо-Маклая. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что неизвестный забрал сумку, в которой было 28 тысяч долларов, а затем скрылся.

Как уточнили в пресс-службе МВД, материальный ущерб от действий злоумышленника оценили примерно в 1 миллион 820 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее из магазина в центре Москвы украли бутылку элитного алкоголя почти за 30 тысяч рублей. Инцидент произошел в магазине на улице Бакунинская.