Движение на Волгоградском проспекте затруднено из-за ДТП

Фото: телеканал Москва 24

Автобус врезался в столб на Волгоградском проспекте, передает телеканал Москва 24.

На месте аварии работают аварийные службы. Уточняется, что от удара фонарный столб сильно покосился, а автобус получил серьезные повреждения. Его уже эвакуировали.

Водителей предупредили, что движение на магистрали в районе ДТП затруднено.

По предварительным данным, в аварии пострадали два человека, их госпитализировали. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой в Петербурге. Авария произошла на Волхонском шоссе. После удара легковушка загорелась.