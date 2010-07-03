Движение на Волгоградском проспекте затруднено из-за ДТП

Автобус врезался в столб на Волгоградском проспекте, передает телеканал Москва 24.
На месте аварии работают аварийные службы. Уточняется, что от удара фонарный столб сильно покосился, а автобус получил серьезные повреждения. Его уже эвакуировали. Водителей предупредили, что движение на магистрали в районе ДТП затруднено.
По предварительным данным, в аварии пострадали два человека, их госпитализировали. Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой в Петербурге. Авария произошла на Волхонском шоссе. После удара легковушка загорелась.
На Волгоградском проспекте автобус врезался в столб
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