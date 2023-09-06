Житель Воронежа наехал машиной на мужчину, с которым подрался на заправке

Фото: телеграм-канал "Инцидент Воронеж"

В Воронеже местный житель наехал на автомобиле на мужчину, с которым подрался на заправке. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Как сообщает ведомство, днем 4 сентября на автозаправке в Коминтерновском районе между 54-летним мужчиной и 33-летним водителем Range Rover разгорелась словесная перепалка, которая после переросла в потасовку. Нападавший, пытаясь убить оппонента, за рулем внедорожника наехал на обидчика.

По информации следствия, в тот же день пострадавшего доставили в местную больницу. Сейчас он лежит в реанимации в тяжелом состоянии.

В результате 33-летний подозреваемый был задержан. Из-за этого происшествия было заведено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В скором времени следствие направит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

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