В Нижегородской области арестовали врача, воровавшего лекарства у тяжелобольных

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Нижегородской области"

Суд в Нижегородского области отправил в СИЗО завотделением онкологии Семеновской ЦРБ в Нижегородской области, который воровал лекарства у тяжелобольных пациентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В городе Семенове Нижегородской области заведующий онкологическим отделением, обвиняемый в превышении должностных полномочий, заключен под стражу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ.

О задержании врача стало известно днем 6 сентября. В ноябре 2022 года мужчина потребовал от медперсонала сокращать дозировку лекарств, доводя их до нужного объема с помощью физраствора.

Об этом узнали в ФСБ. В итоге при содействии следователей и регионального Минздрава онколога задержали.

