Средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ, пытавшегося атаковать объекты на территории РФ над Брянской областью. Об этом ведомство заявило в телеграм-канале.

"5 сентября около 23:40 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

В Минобороны сообщили, что беспилотник был сбит дежурными средствами ПВО.

Ранее другой вражеский БПЛА был сбит в Валуйском городском округе Белгородской области. Его ликвидировал пограничный наряд с помощью стрелкового оружия. В результате никто не пострадал.

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