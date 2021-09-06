Минск сообщил РФ о задержании россиянки, обвиняемой в клевете на Лукашенко

11:43
Фото: ТАСС/Вадим Рымаков
Власти Белоруссии сообщили посольству РФ о задержании в Бресте россиянки Ирины Викхольм. Она обвиняется в клевете на Александра Лукашенко после ситуации с самолетом авиакомпании Ryanair. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев.
"Белорусская сторона в установленном порядке уведомила о задержании гражданки России. Ирина Викхольм сама не обращалась с просьбой о встрече с консулом, тем не менее мы запросили консульский доступ, и представители генконсульства РФ в Бресте встречались с данной гражданкой", – сказал ТАСС дипломат.
Он отметил, что у Викхольм есть адвокат, занимающийся ее делом. Жалоб на условия содержания от нее не поступало. Кроме того, дипломаты следят за ситуацией и окажут необходимую консульскую поддержку.
До этого незарегистрированный правозащитный центр "Весна" сообщал, что 58-летняя Викхольм с мая находится в СИЗО в Бресте. Ей было предъявлено обвинение по части 2 статьи 367 УК РБ ("Клевета в отношении президента").
Россиянка опубликовала в Twitter пост и фотографию Лукашенко, где следствие увидело клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства. Викхольм грозит до 5 лет лишения свободы.
1 сентября прокуратура Бреста направила в суд уголовное дело в отношении россиянки, которой инкриминировано распространение заведомо ложных измышлений, позорящих президента Белоруссии.
Ранее в США пообещали продолжать вводить санкции против Белоруссии. Соответствующее заявление было сделано после встречи советника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
Также Салливан подтвердил требование Вашингтона о том, чтобы Минск позволил провести заслуживающее доверия международное расследование событий 23 мая. Речь идет об экстренной посадке самолета компании Ryanair.
Политолог прокомментировал инцидент с самолетом Rayanair
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