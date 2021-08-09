Байден объяснил расширение санкций в отношении Белоруссии

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Американский лидер Джо Байден объяснил, почему расширил введенные ранее санкции в отношении Белоруссии. Письмо президента США, адресованное лидерам Конгресса в связи с принятым решением, опубликовано на сайте Белого дома в понедельник, 9 августа.

По мнению Байдена, деятельность белорусских властей "угрожает национальной безопасности и внешней политике" Соединенных Штатов.

"Я, <...> президент США, настоящим расширяю сферу действия национального чрезвычайного положения, объявленного Указом 13405 от 16 июня 2006 года, установив, что пагубная деятельность белорусского режима и длинная череда нарушений, направленных на подавление демократии, прав человека и основных свобод в Беларуси <...> представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", – говорится в документе.

В числе оснований для ужесточения ограничительных мер Байден назвал также инцидент с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair.

Новый пакет санкций в отношении Белоруссии затрагивает приближенных к президенту Александру Лукашенко бизнесменов и контролируемые ими компании, а также олимпийский комитет страны.

В частности, под ограничения попала крупнейшая экспортная компания страны "Беларуськалий", Следственный комитет (СК) страны и Национальный олимпийский комитет, обвиняемый американской стороной в способствовании отмыванию денег и обходе визовых запретов.

Также в санкционный список вошли поддерживающие Лукашенко предприниматели и 15 связанных с ними компаний. Они относятся к оборонной, строительной, энергетической, транспортной и табачной сферам деятельности.

Введение новых санкций против Белоруссии поддержал также Евросоюз, во внешнеполитической службе ЕС заявили, что "продолжат оказывать давление на руководство" этой страны.

"Мы приветствуем новые ограничительные меры <...>, которые были приняты в дополнение к санкциям ЕС", – говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы в Twitter.

Ранее в США пообещали продолжать вводить санкции против Белоруссии. Соответствующее заявление было сделано после встречи советника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.