Мужчина заставил прохожего купить ему еду в McDonald's под угрозой побоев

14:30
14:30
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Фото: ТАСС/Grace Wong
В центре столицы мужчина заставил прохожего купить ему еду в McDonald's, угрожая побоями. Об этом сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.
Как уточнили правоохранители, инцидент произошел накануне на улице Большой Бронной. К 36-летнему москвичу подошел незнакомец кавказской наружности. "Он попросил потерпевшего купить ему еды и пообещал ударить в случае отказа", – пояснил собеседник агентства.
По его словам, испугавшись, москвич зашел в McDonald's и купил угрожавшему несколько блюд через терминал самообслуживания. Покупка обошлась примерно в 1 тысячу рублей, добавил представитель правоохранительных органов. После этого незнакомец забрал еду и скрылся, а потерпевший обратился за помощью в полицию. По факту произошедшего началась проверка.
Ранее сообщалось, что американская журналистка побывала в McDonald's на Большой Бронной и была удивлена опрятностью ресторана, наличием меню на иностранных языках и большим выбором блюд из морепродуктов. Девушка призналась, что ожидала увидеть в московском McDonald's "блюда из типично русских ингредиентов", например, бургер с икрой или мороженое с водкой.
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