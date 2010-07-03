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21:29

Американскую журналистку удивил московский McDonald's

общество еда

21:29

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Фото: Агентство "Москва"

Журналистка Business Insider Кэти Уоррен оценила заведения сети быстрого питания McDonald's в Москве выше, чем в США.

Девушка посетила заведение на Большой Бронной улице. Ее удивила опрятность ресторана, меню на иностранных языках, в том числе на английском, большой выбор блюд из морепродуктов.

Уоррен отметила, что ожидала увидеть "блюда из типично русских ингредиентов" – бургер с икрой или мороженое с водкой. Однако была приятно удивлена разделом меню "По-итальянски вкусно". Кроме того, ее удивили и цены. За сэндвич, картошку и напиток она заплатила 204 рубля. Хотя в своей стране на такой набор она потратила бы в три раза больше.

"В Америке я стараюсь не обедать в McDonald's, потому что там немного суматошно, не слишком чисто, и еда кажется мне не особенно вкусной. Но в Москве сама еда, процесс заказа и атмосфера в заведении в целом намного лучше", – говорится на страницах Business Insider.

Ранее сообщалось, что руководителей компании McDonald's начнут готовить в "Университете гамбургерологии". Процесс получения государственной аккредитации вуза начнется в середине текущего года. Все учебные материалы уже переведены на русский язык. Будущие преподаватели также готовы передать свои знания, однако остаются еще некоторые технические детали.

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